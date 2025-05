São José interdita Ponte Minas Gerais a partir deste domingo

A Prefeitura de São José dos Campos vai interditar parcialmente o trânsito na Ponte Minas Gerais, na zona norte da cidade, a partir das 12h deste domingo (18) até a segunda-feira (19).

Na noite da segunda, a partir das 23h até as 5h da terça-feira (20), a interdição será total, para a conclusão dos ajustes das juntas de dilatação e a retirada das colunas e dos semáforos que operaram durante as obras da ponte.