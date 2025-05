Rede social é 'máquina de mentiras', diz Marcelo Rubens Paiva

O músico, escritor e dramaturgo Marcelo Rubens Paiva disse que o Brasil precisa regulamentar as redes sociais, sob o risco de permitir as “mentiras e maluquices” que surgem no ambiente digital.

“É mais uma histeria achar que não pode regulamentar a rede social porque vai afetar a liberdade de expressão. É o contrário. Não regulamentando é que está atentando contra a liberdade de expressão, só vem mentira e maluquice”, disse ele em entrevista exclusiva ao OVALE Cast.