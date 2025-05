Detento é estuprado por colega de cela e pede socorro em presídio

De acordo com as investigações, os abusos teriam ocorrido dentro de uma cela conhecida como "seguro", onde ficam presos que estão sob ameaça ou correm risco de agressão. Um jovem de 20 anos, preso em flagrante por furto, foi transferido para essa cela há cerca de um mês e passou a relatar agressões sexuais diárias cometidas por D.A.C. — em algumas ocasiões, mais de uma vez por dia.

A Polícia Civil de Goiás cumpriu, na manhã desta sexta-feira (16), um mandado de prisão temporária contra um detento de 41 anos, identificado pelas iniciais D.A.C., suspeito de estuprar outro interno dentro da Unidade Prisional Regional de Anápolis. A ação foi conduzida por equipes do 5º Distrito Policial da cidade.

Outro detento, inserido posteriormente na mesma cela, afirmou ter testemunhado os abusos e relatou também ter sido alvo de tentativas de violência sexual. Segundo os relatos, o agressor usava a força física e fazia ameaças com pedaços de concreto. Ele ainda dizia que mataria os colegas com uma “teresa” — corda improvisada feita com lençóis — caso não obedecessem.

As denúncias chegaram ao conhecimento dos policiais penais no dia 25 de março, quando D.A.C. foi retirado da cela para uma audiência. Aproveitando sua ausência, os dois presos relataram os abusos, o que resultou na abertura de investigação formal. As vítimas foram encaminhadas ao Instituto Médico Legal (IML) para exames, e todos os envolvidos foram transferidos para outras celas.

D.A.C. tem um longo histórico criminal, com registros por furto, roubo, lesão corporal, ameaça e homicídio. Em abril de 2022, ele foi responsabilizado pela morte de outro detento, estrangulado dentro da mesma unidade.