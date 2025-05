São José Basket vence o Campinas fora de casa pela LBF

O São José Basket atropelou o Campinas e venceu por 92 a 82 na noite desta sexta-feira (16), no ginásio do Tênis Clube de Campinas, pela primeira fase da edição 2025 da LBF (Liga de Basquete Feminino).

Com esse resultado, as joseenses, comandadas pelo técnico Leandro Leal, foram a oito vitórias e seis derrotas no campeonato, em quinto lugar. E, neste confronto direto, deixaram as adversárias com sete vitórias e sete derrotas.