'Morte' chama atenção em ação para segurança no trânsito o Vale

Como parte da campanha Maio Amarelo, a Prefeitura de Caçapava promove uma ação urbana na Praça da Bandeira, entre os dias 12 e 19 de maio. O destaque da ação é a presença simbólica da personagem “A Morte”, que circula pelo local segurando uma placa de alerta, com o objetivo de provocar reflexão entre motoristas e pedestres sobre os perigos no trânsito.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A encenação visa gerar impacto visual e emocional, despertando a consciência da população para atitudes mais seguras e responsáveis ao volante e nas vias públicas. A figura da morte, tradicionalmente associada ao fim da vida, surge como um alerta vivo dos riscos reais que a imprudência pode causar.