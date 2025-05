Quiosques da Martim de Sá estão oficialmente regularizados

Em cerimônia realizada na última quinta-feira (15), a Prefeitura de Caraguatatuba oficializou a entrega dos Termos de Regularização Urbanística a 14 quiosqueiros da Praia Martim de Sá. O evento contou com a presença de autoridades municipais, técnicos e representantes dos quiosques, e marcou a conclusão de mais uma etapa do Projeto de Intervenção Urbanística.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Os documentos foram entregues pelo prefeito Mateus Silva e formalizam, junto à Secretaria do Patrimônio da União, a regularização das estruturas construídas ao longo da orla, em cumprimento à decisão da Justiça Federal referente à Ação Civil Pública, iniciada há mais de uma década.