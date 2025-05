São José Futsal sofre goleada humilhante para o Corinthians

O São José Futsal levou uma goleada humilhante de 6 a 0 para o Corinthians na noite desta sexta-feira (16), no ginásio Wlamir Marques, em São Paulo, pela segunda rodada do Campeonato Paulista da modalidade em 2025.

Assim, os joseenses agora somam uma vitória e uma derrota no torneio estadual. E mostram que terão uma temporada das mais complicadas.