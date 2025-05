Vovó influencer de São José deixa hospital após internação

A influenciadora digital Coracy Arantes, de 83 anos, conhecida como Vovó Cora, reapareceu nas redes sociais nesta sexta-feira (16) após um período de ausência que preocupou seus seguidores. Moradora de São José dos Campos, ela explicou que precisou ser internada devido a um problema respiratório, mas já se recupera em casa.

Com quase 6 milhões de seguidores no TikTok e cerca de 400 mil no Instagram, Vovó Cora publicou um vídeo agradecendo o apoio do público e explicando o motivo do afastamento. “Foi um susto, mas eu precisei parar para me cuidar. Agora, graças a Deus, estou em casa”, disse, ainda utilizando suporte de oxigênio.