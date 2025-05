Encontradas em SP superbactérias que podem matar humanos

Microrganismos altamente resistentes, conhecidos como superbactérias, foram identificados em ambientes comuns do interior de São Paulo, como solos agrícolas e águas superficiais. Essas bactérias têm potencial para causar infecções graves e, em casos extremos, levar à morte.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

A descoberta preocupa pesquisadores e autoridades em saúde pública, pois indica que essas ameaças não estão restritas a hospitais, como se acreditava por muito tempo. Elas também circulam de forma silenciosa fora do ambiente hospitalar, aumentando os riscos de contaminação da população.