Adeus, Seu Carlos: 'Meu super-herói. Vai com Deus, pai'

Aos 85 anos, Carlos Roberto Bianchi morreu em Jacareí nesta sexta-feira (16) e deixou os parentes e amigos de luto. Ele terá cerimônia de despedida neste sábado (17), das 14h às 18h, no Crematório Campo das Oliveiras.

Nas redes sociais, a comoção foi grande. E o filho Luiz Roberto Ferreira Bianchi lamentou muito a partida do pai. "Meu super-herói. Descanse em paz, meu pai", escreveu emocionado.