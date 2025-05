Bactéria 'comedora de carne' teria causado morte em Ubatuba

Um caso de morte por fascite necrosante, conhecida como "bactéria comedora de carne", está causando alerta em Ubatuba, no Litoral Norte de São Paulo. Domício Silvestre Gomes, morador do bairro Perequê-Mirim, denunciou na Câmara Municipal que seu filho, um marinheiro de 30 anos, morreu em 28 de abril após contrair a infecção enquanto trabalhava em uma marina local.

Segundo o pai, o jovem apresentou os primeiros sintomas no dia 22 de abril e procurou atendimento na Santa Casa de Ubatuba no dia 25. Ele retornou ao hospital no dia 27, mas não resistiu e morreu no dia seguinte. Domício atribui a contaminação ao esgoto despejado sem tratamento nos rios do bairro, que deságuam no mar. "A Sabesp está jogando esgoto dentro do rio. Quantas pessoas mais vão precisar morrer para que alguém tome providência?", questionou emocionado durante a sessão.