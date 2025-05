Sindicato descarta paralisação do transporte público no Vale

O Sindicato dos Condutores do Vale do Paraíba negou, nesta sexta-feira (16), os rumores de uma possível paralisação do transporte público nas cidades de Jacareí, São José dos Campos, Taubaté e Caçapava.

De acordo com a entidade, informações falsas estão sendo divulgadas sobre uma suposta greve em razão da campanha salarial. O sindicato afirma que as negociações com as empresas seguem em andamento e, até o momento, não há qualquer paralisação programada.

Em nota, o sindicato orienta os trabalhadores e a população a não acreditarem em boatos e destaca que qualquer alteração será comunicada de forma oficial por meio de suas redes sociais.