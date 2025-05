Detran autua veículos de autoescolas em fiscalização em Pinda

Uma operação do Detran-SP em parceria com a Polícia Militar autuou seis veículos de autoescolas durante fiscalização realizada nesta quinta-feira (15) em Pindamonhangaba. A ação ocorreu na Avenida dos Lírios, no Residencial Vale das Acácias, local onde estavam sendo aplicados exames práticos de direção para a categoria B. Durante a vistoria, os agentes verificaram 22 veículos pertencentes a oito centros de formação de condutores, encontrando irregularidades em seis deles. Três carros foram autuados por apresentarem pneus em condições inadequadas de segurança, dois por falta de iluminação na placa e um por não portar o triângulo de sinalização, equipamento obrigatório por lei.

A fiscalização faz parte do reforço nas ações de controle que o Detran-SP vem realizando neste ano. Segundo dados do órgão, entre janeiro e abril de 2025 foram realizadas 1.221 operações em Centros de Formação de Condutores em todo o estado, número significativamente superior aos 320 registrados no mesmo período do ano anterior e aos 369 do primeiro quadrimestre de 2023. Esse aumento representa um crescimento de 282% em relação a 2024 e de 231% comparado a 2023.