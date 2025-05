Adeus, Luiz Fabiano! Comerciante morre em acidente no Vale

Luiz Fabiano era proprietário do Sacolão Sendretti, localizado na Vila Ana Rosa, e bastante conhecido pela comunidade local, tanto pelo seu trabalho quanto pela relação próxima com os clientes.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com as informações iniciais, o acidente aconteceu quando um outro motociclista teria desrespeitado o sinal vermelho e colidido com a moto de Luiz Fabiano. Com o forte impacto, a vítima sofreu lesões graves e foi socorrida às pressas, mas acabou falecendo no hospital.

O outro condutor também ficou ferido, recebeu atendimento médico e não corre risco de vida.

Imagens de câmeras de segurança da via registraram a colisão e serão utilizadas pelas autoridades para esclarecer as circunstâncias do acidente.