Dono de adega é alvo de operação na região

A Polícia Civil de Ubatuba cumpriu mandados de busca e apreensão em uma adega e na casa de um comerciante local. A ação foi coordenada pelo Setor de Investigações da Delegacia do município e teve início por volta das 5h30 desta sexta-feira (16).

O alvo da operação foi o proprietário da “Adega Goodvibes”, que acompanhou os policiais durante as diligências em seu estabelecimento. Durante a vistoria, um cliente foi flagrado portando uma arma de fogo carregada no bolso. Além disso, os agentes apreenderam um simulacro de arma sob o balcão do caixa, dois aparelhos celulares e uma quantia em dinheiro.