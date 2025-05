Briga em escola termina em ameaça de tiros em Caraguatatuba

Uma discussão entre adolescentes na Escola Estadual Ismael Iglesias, no bairro Barranco Alto, em Caraguatatuba, terminou com agressões físicas e ameaça de morte na noite de terça-feira (13). O caso foi registrado pela Polícia Civil após uma briga que envolveu três alunas do período noturno.

Segundo os boletins de ocorrência, a confusão começou quando duas estudantes, identificadas como L e K, abordaram a colega MC, de 16 anos, na saída da escola. As jovens acusaram MC de se intrometer em uma briga que não era dela. A discussão escalou para agressões físicas quando L começou a bater em A, amiga de MC, que também tem 16 anos.