Foragido há 6 meses, Thiago Bally é preso em São Sebastião

Thiago Alack de Souza Ramos, mais conhecido como o vereador Thiago Bally, foi preso pela Polícia Civil nesta sexta-feira (16), em São Sebastião, no Litoral Norte. Ele estava foragido há mais de seis meses.

Thiago estava com prisão preventiva decretada desde 30 de outubro do ano passado. Ele é suspeito de envolvimento em um homicídio que aconteceu em abril de 2024 em São Sebastião. Ele foi preso em Juquehy, na costa sul da cidade, no início da tarde desta sexta.