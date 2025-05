Jonathan Silva morre aos 29 anos em SJC; notas de falecimento

MARA HELENA CASTRO SILVA VEJA

74 anos

Falecimento: 16/05/2025

Velório: Parque das Flores

Sepultamento: Crematório Parque das Flores SJC/SP - 17/05/2025 - 17h00

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

SEBASTIAO RODRIGUES DE ALMEIDA

66 anos

Falecimento: 16/05/2025

Velório: Igr. Missionária Aliança Em Cristo JD Telespark

Sepultamento: Cem. Mun. Mª Peregrina/Santana/SJC - 17/05/2025 - 10h00