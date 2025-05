Ele fica! Regis Marrelli renova com o Farma Conde São José Basket

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

O São José foi vice-campeão paulista em 2024 e chegou às oitavas de final do NBB (Novo Basquete Brasil) 2024/2025, caindo para o Vasco em melhor de três jogos.

Marrelli voltou ao São José para a temporada 2024 após nove anos fora do clube. Ele foi o técnico mais vitorioso da equipe, já que ganhou duas vezes o Paulista (2009 e 2012) e ainda foi vice-campeão do NBB também em 2012.

No entanto, em 2013, com a saída de Dalvi do comando da OS São José Desportivo, Marrelli também saiu, a três dias da estreia do NBB. Com a volta do dirigente nesses últimos anos e o bom relacionamento com o treinador, o retorno na temporada passada já era até esperado.