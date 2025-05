Motoboy atropela bandido e ajuda polícia a identificar criminoso

Um motoboy de uma hamburgueria foi vítima de um assalto à mão armada, na noite de quarta-feira (14), enquanto realizava uma entrega na Vila Juvenal, em Cruzeiro. Três criminosos surpreenderam o entregador na rua e anunciaram o assalto.

No entanto, o motoboy reagiu e acabou atropelando um dos bandidos, que, na fuga, deixou o celular cair no chão. Apesar da violência da abordagem, os criminosos não conseguiram levar a motocicleta da vítima.