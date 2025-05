Homem é flagrado comendo pombo vivo na região

Um vídeo que circulou nas redes sociais nesta semana causou indignação ao mostrar um homem comendo um pombo, aparentemente ainda vivo, em Ubatuba, no Litoral Norte de São Paulo. De acordo com moradores, o episódio aconteceu no bairro Ipiranguinha.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

O homem foi identificado apenas como "Marcelinho", figura conhecida na região. Segundo relatos de vizinhos, ele enfrenta distúrbios psiquiátricos há anos e vive em situação de vulnerabilidade social. Apesar de possuir família, ele costuma circular sozinho pelas ruas do bairro e, conforme os moradores, já recusou diversas tentativas de tratamento e acolhimento.