Bebê de 11 meses sofre acidente com linha chilena na região

Uma criança de 11 meses foi ferida no pescoço por uma linha chilena no último sábado (10), em Guaratinguetá. O acidente ocorreu enquanto o bebê passeava com a mãe, Isabela Souza, pelas imediações de um condomínio na avenida São Dimas. A linha chilena, conhecida por sua alta capacidade de corte, é ilegal em todo o estado de São Paulo, mas continua sendo utilizada de forma irregular em pipas.

Segundo a mãe, o passeio de fim de tarde foi interrompido de forma repentina quando a criança começou a chorar intensamente. “Percebi que meu filho havia sido atingido por uma linha que estava presa em uma planta do condomínio. O pescoço dele começou a sangrar na hora”, relatou Isabela ao G1. Apesar do susto, ela optou por não levar o bebê ao hospital, após constatar que o corte era superficial. A criança já se recuperou, mas ficou com uma cicatriz.