Creche: Taubaté fechou abril com 198 crianças na fila de espera

O número, atualizado até o dia 30 de abril, representa um aumento de 40% sobre o registrado no fim de janeiro, quando a lista tinha 141 nomes - desde o fim do ano passado, a matrícula para crianças a partir dos quatro meses de idade pode ser feita apenas nos meses de janeiro, abril, julho e outubro.

Atualmente, a maior espera é para berçário (143), seguida por maternal 1 (30) e maternal 2 (25).

Promessa.

Na campanha eleitoral de 2024, o agora prefeito Sérgio Victor (Novo) prometeu "zerar a fila de espera por vagas em creches" por meio de "parcerias com a iniciativa privada". Questionada se a promessa sairá do papel, a Prefeitura se limitou a afirmar que "está analisando todas as possibilidades para atender da melhor maneira a demanda das vagas em creches".

A Prefeitura afirmou ainda que "atualmente estão sendo mapeadas as áreas com maior demanda e também as creches com maior possibilidade de ampliamento, com a abertura de novas salas nas já existentes".