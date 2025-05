PM apreende 10kg de maconha em rodovia; droga vinha para o Vale

A Polícia Militar Rodoviária apreendeu cerca de 10 quilos de maconha na rodovia Ayrton Senna (SP-070), em Guararema, na noite de quarta-feira (14), durante a Operação Morpheu.

A droga, que estava dividida em 13 tabletes, viria para o Vale do Paraíba e tinha como destino final a cidade de Guaratinguetá.