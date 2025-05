PF prende 2 e apreende caminhões por retirada ilegal de areia

A PF (Polícia Federal) prendeu duas pessoas e apreendeu um adolescente por atividade de extração ilegal de areia do leito do Rio Indaiá, no bairro de Barra Seca, em Ubatuba. Eles vão responder pelo crime de executar pesquisa, lavra ou extração de recursos minerais sem autorização.

A ação da PF aconteceu na última terça-feira (13), durante realização de vistoria para confecção de laudo pericial ambiental sobre possível loteamento clandestino com grilagem de terras da União em Ubatuba.