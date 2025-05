‘Novas Vozes’ transforma o Vale em polo de narrativas transmídia

Já pensou em um trio de mães superpoderosas enfrentando uma vilã mandona em meio a trapalhadas hilárias? Ou em uma investigação profunda sobre as mulheres acusadas de bruxaria — e o que isso ainda tem a ver com a cultura do cancelamento?

Essas são algumas das histórias que você encontra nas audiosséries do projeto “Novas Vozes”, iniciativa pioneira no Vale do Paraíba realizada pela Entrenova Conteúdos em parceria com a produtora-escola Master Shot.