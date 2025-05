Taubaté pega o Santos e busca 3ª vitória no Brasileiro Feminino

O Taubaté recebe o Santos na tarde deste sábado (17), a partir das 15h, no estádio Joaquinzão, em Taubaté, pela quarta rodada da primeira fase do grupo A do Campeonato Brasileiro Feminino.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Com duas vitórias consecutivas, o time taubateano, sob comando do técnico Arismar Junior, tenta o terceiro triunfo no torneio. Atualmente, as Guerreiras Alviazul estão em quarto lugar, com 6 pontos, dentro da zona de classificação. E as Sereias da Vila estão com um ponto a mais.