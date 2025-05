Idoso morre em quarto de motel e acompanhante casada 'dá no pé'

Um idoso de 78 anos morreu em um quarto de hotel e a acompanhante, uma mulher casada, deixou o local antes da chegada da polícia.

O caso aconteceu na manhã da última quinta-feira (15), em Anápolis (GO), em uma suíte do Snob's Motel.