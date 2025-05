Vereador quer proibir atendimento a bebês reborn em São José

O vereador Anderson Senna (PL) protocolou na Câmara Municipal de São José dos Campos, nesta semana, um projeto de lei que proíbe a simulação de atendimentos médicos ou de emergência a bonecas hiper-realistas, conhecidas como bebês reborn, em espaços públicos do município.

A proposta surge após onda de bebês reborn sendo “atendidos” em unidades de saúde em diversas cidades do país, com vídeos que viralizam nas redes sociais. Por seu realismo extremo, as bonecas são facilmente confundidas com bebês de verdade.