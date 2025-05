Homem é preso na região com 28 kg de maconha em tonel na mata

Um homem de 31 anos foi preso por tráfico de drogas no bairro Parque dos Ministérios, em Ubatuba, na quinta-feira (15). Com ele, os policiais militares apreenderam 28 quilos de maconha escondidos em um tonel na mata. A prisão foi feita por policiais do 20º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior).

A equipe recebeu denúncia de que o suspeito havia acabado de receber uma grande quantidade de entorpecentes, os quais estariam escondidos em uma área de mata atrás de sua residência.