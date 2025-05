Ubatuba realiza hoje 3ª Festa do Dia Mundial contra a Homofobia

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Ubatuba promove nesta sexta-feira (16) a 3ª edição da Festa do Dia Mundial contra a Homofobia. O evento é gratuito, aberto ao público e será realizado a partir das 19h no Quiosque da Mimi, no bairro Perequê-Açu. A programação conta com atrações culturais como DJ, performances drag, cinema na praia e música ao vivo.

De acordo com dados do Grupo Gay da Bahia, o Brasil lidera o ranking de crimes motivados por LGBTfobia, com quase 300 mortes violentas registradas em 2024 – um aumento superior a 8% em relação ao ano anterior.

Segundo Giorgina, conhecida como Mimi e uma das organizadoras do evento, a iniciativa surgiu da própria vivência do quiosque com o público LGBTQIAPN+. “A diversidade sempre esteve presente desde a fundação do estabelecimento. Até nós tínhamos medo do preconceito, mas depois da pandemia assumimos a bandeira de vez e o público nos abraçou. Hoje recebemos famílias do Brasil inteiro que respeitam a diversidade”, disse.

A programação da festa reúne artistas locais, como a DJ Sool, a banda Diabaria — liderada por Mara Braga — e performances das drags Lunna Carraroh, Duarte e Lua Sara, esta última idealizadora dos projetos Transarte e Transviva, voltados à inclusão da população trans. Também haverá exibição de curtas-metragens e animações de temática LGBTQIAPN+ ao longo da noite, em parceria com o projeto Cine Natureza e Cine Diversidade, idealizado pelo cineasta Luiz Brasileiro.