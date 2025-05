Marcelo Rubens Paiva faz show com banda em São José neste sábado

O escritor, roteirista, dramaturgo e músico Marcelo Rubens Paiva faz show com sua banda em São José dos Campos nesse sábado (17), às 20h, no Teatro Colinas. É a estreia no interior paulista da turnê com o grupo de folk rock Lost in Translation, formado por Luiza Villa, Arthur França, Rick Villas-Boas, Luiz Villares e Fábio França.

No repertório, releituras de clássicos e canções contemporâneas de artistas como Rolling Stones, Billie Eilish, Neil Young, Bob Dylan e Britney Spears, entre outros. Marcelo, além de declamar e tocar suas gaitas, encanta o público e divide os vocais com Luiza e Fábio França.