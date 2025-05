Dupla é presa no Vale após roubar casa de policial em Itajubá

Dois homens procurados pela Justiça de Minas Gerais foram presos em Monteiro Lobato, no Vale do Paraíba, na tarde de quinta-feira (15), durante abordagem conjunta entre a Polícia Civil e a Polícia Militar. Eles são suspeitos de invadir e roubar a residência de um policial em Itajubá, no Sul de Minas, no dia 12 de maio de 2025.

De acordo com o boletim de ocorrência, os policiais militares estavam em frente à Delegacia de Polícia de Monteiro Lobato quando foram abordados por um motorista de aplicativo, que demonstrou comportamento suspeito. Ele informou que transportava dois passageiros vindos de Itajubá com destino à rodoviária de São José dos Campos.