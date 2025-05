Loungewear – o que é e como apostar?

A primeira é – como dito anteriormente – boas escolhas. Tecidos e modelagens mais interessantes são importantíssimos. Infelizmente não é qualquer moletom, pijama ou peças práticas e confortáveis que te acompanharão.

A segunda regra é “Estilize-se” (aqui não me refiro ao nome do meu curso, mas bem que poderia). A verdade é que um look Loungewear sofisticado é muito sobre como combinar e estilizar. É uma tendência onde sua personalidade, estilo, essência, criatividade e repertorio precisam se fazer presente. Coordenar acessórios como calçados, colares, brincos, cintos, bolsas é essencial, assim como brincar com as camadas. Um conjunto de moletom fica incrível quando coordenado com um blazer estruturado e tênis. Ou um slipdress com uma jaqueta de couro ou jeans sobrepondo e uma botinha nos pés. E ainda aquele pijama de seda ou cetim, no modelo camisaria usado com um belo salto e acessórios poderosos.

Assim como em qualquer outra tendência, o ideal continua sendo reconhecer as suas fórmulas, aquilo que se encaixa à sua essência e atividades no dia a dia.