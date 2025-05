Essência: Mostra Nexus, 3ª Edição

Com a missão de proporcionar experiências enriquecedoras para os profissionais e empresas, através de ações que vão além do convencional, suas campanhas têm sido cuidadosamente planejadas para oferecer não apenas oportunidades de negócios, como também promover experiências com conteúdo técnico, como palestras, workshops, experiências culturais e gastronômicas únicas. Dentro desse cenário, foi criada a bem sucedida Mostra Nexus, que em sua 3ª edição foi denominada Essência e acontece pela primeira vez em São José dos Campos. Uma mostra que reafirma a força da arquitetura regional, a valorização do mercado e da excelência das marcas fornecedoras que atuam no Vale, parceiros do grupo Nexus.

Em 2023, ao comemorar seus cinco anos de sucesso no mercado regional, o “Nexus”, o grupo de relacionamento empresas e profissionais de arquitetura, se destacou principalmente o alcance do alto padrão de suas atividades, organizando e se dedicando a promover ações sociais significativas e buscando visibilidade e engajamento entre os arquitetos e lojistas.

E a 3ª Mostra Nexus 2025 “Essência” deve movimentar o mercado e atrair todas as atenções já na primeira quinzena de junho, possivelmente em 13/06, e terá como cenário uma casa especialmente construída para esse objetivo, no sofisticado condomínio Jardim das Nações, no bairro da Urbanova. “Estou entusiasmado com a 3ª edição da mostra Nexus e realizado em poder compartilhar este momento importante do grupo ao lado de profissionais de excelência.” – comenta Kleber Santos presidente da Associação. O projeto é assinado e terá a curadoria de dois festejados escritórios: Otta Albernaz Arquitetura e Sonne Müller arquitetos e a residência contará com 21 ambientes em um lote de 1600m2.

Estão confirmadas as participações nessa 3ª mostra os escritórios e profissionais – com seus respectivos ambientes: All Arquitetura - Espaço criança; Carolina Maluf - Área gourmet; Carolina Scarpelli – Living; Croma Arquitetos – Adega; Daniela Carneiro - Sala de jantar; Débora Oliveira – Escritório; Elda Prado – Oficina; Élive Arquitetura – Lavabo; Felipe Mascarenhas – Paisagismo; Gustavo Martins – Rooftop; Jacqueline Fumagalli - Suíte 02; Jéssica Castro - Suíte 03; Mariana Lobo – Cinema; Marina Ferrer - Spa + sauna ; Murilo Sgorlon – Garagem; Nevânia Alves - Área de serviço + despensa; NP Arquitetos - Sala da família; Okha Arquitetura - Suíte 04; Otta Albernaz - Living gourmet ; Romanillos Arquitetura - Espaço podcast; Sonnemuller - Suíte Master; Sérgio Matos – Academia; Studio Arquitetura – Pátio; Thaís Martarelli - Suíte 01 e Yuli Felde – Cozinha.

Atualmente integram um seleto número de lojistas no grupo Nexus as empresas: ABC da Construção São José; Amazonvalle; Andorra Madeiras; Arantes Marmoraria; Arqluce; Audio Excellence; Casa Dekora; Casa de Lila; Di Pietra; Dimare Planejados; DNA Interiores; Ekológika Revestimentos; Esqualyvale; Felipe Mascarenhas Paisagismo; Firmato Più Esclusivo; Forro e Piso; Kchurrasqueiras; Gestão Conkt; Igui Piscinas; Intra; Loures Projetos; Machuca Construções; Maison Revest; Piscinas do Vale; Pormade; Projesul; Sleep House Colchões; Quartmo Boutique do quarto; Sollaries; Stalo Soluções Metálicas; Stilli Design; Stilo Movelaria; STR Ar Condicionado; Techdomus; Tintas Renner e São Geraldo Tintas