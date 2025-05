Morre aos 43 anos médica referência em emagrecimento

“Obrigado por tudo, minha amigona. Você foi um ser de luz, espalhou amor e cuidado por onde passou. Seu legado é de amor e paz. Que o Senhor a receba na morada celestial com muita glória, que Jesus conforte seu filho, Tonho, e toda sua família e amigos”, escreveu o amigo Rey Costa em uma publicação.

Paula deixa um filho e uma trajetória marcada pelo compromisso com a vida e com o bem-estar do próximo. Seu legado permanece no coração de todos que foram tocados por sua presença e dedicação.