Adolescente é apreendido por tráfico de drogas na região

A Polícia Civil de Caraguatatuba apreendeu, nesta quinta-feira (15), um adolescente de 17 anos suspeito de envolvimento com o tráfico de entorpecentes no bairro Rio do Ouro. A ação foi realizada por agentes da Delegacia Sede da cidade, durante investigação voltada ao combate ao comércio ilegal de drogas na região.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O local da ocorrência, a rua Francisco Ribeiro, já era monitorado pelas autoridades por ser conhecido como ponto de venda de drogas. De acordo com a Polícia Civil, o jovem vinha sendo investigado e sua participação na atividade criminosa foi confirmada por meio de registros audiovisuais que demonstravam uma movimentação intensa de usuários de entorpecentes.