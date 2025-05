TSE mantém multa de R$ 50 mil a Sérgio por posts contra Ortiz

Em sessão realizada nessa quinta-feira (15), o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) negou recurso do prefeito de Taubaté, Sérgio Victor (Novo), e manteve a decisão que o condenou a pagar multa de R$ 50 mil por impulsionar conteúdo negativo contra Ortiz Junior (Cidadania) na eleição municipal de 2024. A decisão do plenário foi unânime.

No recurso, Sérgio alegou que, para a configuração de propaganda negativa, seria necessário o pedido de "não voto", o que não teria ocorrido nos vídeos postados. Na apelação, o prefeito argumentou que as críticas se referiam apenas a opiniões sobre temas relevantes do município e estariam dentro dos limites da liberdade de expressão.