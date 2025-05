Matou a esposa e a sogra, estuprou a enteada e morreu baleado

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), os socorristas realizaram tentativas de reanimação por 32 minutos, mas o óbito foi constatado no local por um médico da equipe.

Alex Brito Alves da Cruz, suspeito de matar a companheira e a sogra em Luziânia (GO), foi encontrado morto na manhã desta quinta-feira (15), com três ferimentos provocados por arma de fogo. O corpo estava nos fundos de uma residência na Quadra 802 do Recanto das Emas, no Distrito Federal.

A área onde o corpo foi localizado seria, segundo os bombeiros, um ponto conhecido por movimentação de tráfico de drogas. Próximo ao cadáver, foram encontrados uma motocicleta Honda Biz, utilizada por Alex na fuga após o crime, e uma faca escondida sob o assento do veículo.

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) também foi acionada e confirmou que o corpo apresentava três perfurações, compatíveis com disparos de arma de fogo. A Polícia Civil do DF esteve no local para iniciar as investigações. A autoria e a motivação do assassinato ainda são desconhecidas.

Procurado por feminicídio e estupro

Alex era procurado desde a quarta-feira (14), após ser apontado como autor do assassinato da companheira, Andreia de Araújo Marinho, de 40 anos, e da sogra, Maria José de Araújo Marinho, de 65. O crime aconteceu no Parque Estrela Dalva IV, em Luziânia, cidade do Entorno do DF.