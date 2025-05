Natiruts faz show de despedida no Vale em 11 de julho

A banda Natiruts confirmou a sua última apresentação no Vale do Paraíba.

O show, marcado para o dia 11 de julho, faz parte da turnê de despedida "Leve com Você".

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.