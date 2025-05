São José terá sete audiências sobre alteração em duas leis

Agendas As audiências públicas terão início no próximo dia 21 de maio, na Casa do Idoso Leste, e se estendem até 2 de junho, no Centro. Confira a programação completa aqui . Já o edital pode ser conferido aqui .

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Audiências A Prefeitura de São José dos Campos irá promover sete audiências públicas para debater a atualização no Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado. Também será objeto das audiências um ajuste na Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo.

Justificativa

Segundo a Prefeitura, a proposta visa o "aperfeiçoamento da política urbana do município com o objetivo de fortalecer o desenvolvimento urbano sustentável previstos no Plano Diretor, além de uma maior atratividade de investimentos qualificados na cidade".

Plano Diretor

Segundo a Prefeitura, uma das propostas visa o aperfeiçoamento da cobrança da contrapartida de planejamento urbano sustentável do Plano Diretor. "A proposta aperfeiçoa a atual legislação, pois reequilibra a referida cobrança decorrente do reflexo das condições econômicas e tributárias no município. A alteração inclui ainda novas opções de estratégias sustentáveis para aplicação nos empreendimentos imobiliários, resultante da crescente relevância da sustentabilidade no ambiente urbano".

Lei de Parcelamento

Já o segundo projeto, de acordo com a Prefeitura, propõe ajustes de parâmetros urbanísticos na Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo. "O aperfeiçoamento objetiva maior segurança jurídica, coerência conceitual e maior atratividade de investimentos qualificados. O texto restringe-se ao corpo da lei, não abrangendo alterações de mapa na distribuição das zonas de uso no território joseense".