OAB promove oficina de inteligência artificial em São José

IA

A OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) vai promover no próximo dia 21, em São José dos Campos, a 'Oficina de IA: Prática para o Direito', com o objetivo de capacitar a advocacia, profissionais do sistema de Justiça, professores e estudantes de Direito para o uso prático da inteligência artificial na rotina jurídica.

Oficina

A formação vai ocorrer de forma presencial, na sede da OAB (Rua Engenheiro João Fonseca, 108 – Vila Adyana), entre 9h e 17h.