VÍDEO:Polícia procura dupla que furtou eletrônicos em Ilhabela

A Polícia Civil de Ilhabela está à procura de dois suspeitos envolvidos em um furto ocorrido na madrugada do dia 4 de maio, na Rua Antônio de Carvalho, no bairro Santa Teresa Prainha.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Segundo as investigações, imagens de câmeras de segurança registraram dois indivíduos entrando na rua e, minutos depois, saindo do local carregando uma televisão e outro aparelho eletrônico ainda não identificado.