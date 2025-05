Em 3 meses, 59 motoristas bateram em postes de iluminação no Vale

O número de acidentes de trânsito envolvendo postes da EDP, distribuidora de energia elétrica que atende o Vale do Paraíba, registrou um crescimento de 22,9% no primeiro trimestre deste ano em comparação com o mesmo período de 2024. De janeiro a março, foram contabilizadas 59 ocorrências, contra 48 no ano anterior.

Os dados foram divulgados pela própria concessionária como parte da campanha Maio Amarelo, que promove ações de conscientização sobre a importância da direção segura no trânsito.