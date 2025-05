Polícia resgata 18 cães vítimas de maus-tratos no Vale

Uma operação conjunta entre a Polícia Militar Ambiental e o Centro de Apoio ao Animal da Prefeitura de Cruzeiro resultou no resgate de 18 cães vítimas de maus-tratos, na manhã desta quinta-feira (15). A ação ocorreu após solicitação do Ministério Público e levou as equipes a uma residência na Vila dos Comerciários, onde as condições dos animais foram avaliadas como graves.

Segundo a Polícia Ambiental, a proprietária do imóvel autorizou a entrada dos agentes. No interior da casa, os cães sem raça definida foram encontrados em situação de abandono e negligência. A constatação de maus-tratos foi confirmada por um médico veterinário do Centro de Apoio ao Animal, que elaborou os laudos técnicos comprovando o crime.