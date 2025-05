Estádio Martins Pereira recebe primeira festa junina solidária  

O estádio Martins Pereira, em São José dos Campos, será palco da primeira edição da Festa Junina Solidária nos dias 30 e 31 de maio, 1º, 6, 7 e 8 de junho de 2025.



O evento tem como objetivo arrecadar fundos para o GACC (Grupo de Apoio à Criança com Câncer) e o GAIA (Grupo de Apoio ao Indivíduo com Autismo).

