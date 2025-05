Produtor cultural faz apelo para show de Demônios da Garoa em SJC

O produtor cultural Dodô Minas, conhecido por sua atuação em eventos no Vale do Paraíba, enfrenta dificuldades para manter a programação de um show previsto para o dia 24 de maio. A apresentação do tradicional grupo Demônios da Garoa está marcada para ocorrer no Palácio Sunset, durante o evento “Feijoada com Demônios da Garoa”. A história foi revelada pelo jornalista Marcos Bulques.

Em vídeo divulgado nas redes sociais, Dodô revelou que a venda de ingressos está abaixo do esperado, o que compromete a viabilidade financeira da produção. “Hoje estou numa situação bem complicada [...] não alcançamos adesão necessária para a realização do evento”, desabafou.