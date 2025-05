Prefeito de Jacareí muda secretária de Saúde na cidade

O prefeito de Jacareí, Celso Florêncio (PL), promoveu mudanças no primeiro escalão de seu governo, menos de seis meses após assumir a prefeitura. As alterações envolvem as secretarias de Saúde e Infraestrutura. A administração municipal confirmou as exonerações e justificou que as mudanças fazem parte de uma “reestruturação interna da equipe”, sem fornecer mais detalhes.

A médica Márcia Santos, servidora concursada há quase 30 anos, deixou o comando da Secretaria de Saúde. Ela ocupava o cargo desde o início da atual gestão. Provisoriamente, a pasta será comandada pela secretária-adjunta, Dra. Aguida Fernandes. Aguida já foi titular da pasta no fim do mandato do ex-prefeito Izaias Santana, quando substituiu Rosana Gravena, que deixou o cargo para disputar uma vaga na Câmara Municipal.