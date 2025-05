CSI recupera veículo em São José um dia após o registro de furto

As equipes do CSI (Centro de Segurança e Inteligência) e da GCM (Guarda Civil Municipal) de São José dos Campos recuperaram um veículo furtado 24h após o registro do furto na Polícia Civil.

Na noite da última segunda-feira (12), o veículo foi estacionado no bairro Nova Detroit e, na manhã de terça-feira (13), o proprietário constatou o furto do automóvel e de pertences pessoais, incluindo um cartão de banco utilizado para saques em diversos locais.