São José Basket tem confronto direto com o Campinas pela LBF

As joseenses, sob comando do técnico Leandro Leal, vão a esse jogo um pouco mais animadas, já que na rodada passada venceram o Mesquita, em casa, por 75 a 66.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

O São José Basket visita o Campinas na noite desta sexta-feira (16), às 19h30, no ginásio do Tênis Clube, em jogo válido pelo segundo turno da primeira fase da LBF (Liga de Basquete Feminino).

Atualmente, o São José está em quinto lugar, com sete vitórias e seis derrotas em 13 jogos. E conta com 53,9% de aproveitamento. Já o Campinas tem exatamente a mesma campanha, porém, perde nos critérios de desempate. Com isso, esse jogo à noite se torna um confronto direto na briga por posição.

Em caso de triunfo logo mais, as joseenses irão se consolidar entre as cinco melhores e poderão até sonhar em ficar entre as quatro primeiras colocadas.